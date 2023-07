L’antenna Iliad si fa, ma non in via Caracciolo: sorgerà in via Colombo

Il Comune ha rilasciato alla Iliad l’autorizzazione paesaggistica per installare a ridosso della statale, in via Colombo 632 (area Eurospin) il traliccio telefonico che doveva sorgere in via Caracciolo. E’ il sigillo sull’operazione trasloco cominciata un anno fa, nei giorni precedenti le elezioni amministrative, con il rione IV Marine che si ribellò mettendo Palazzo Sforza con le spalle al muro e costringendo il sindaco Fabrizio Ciarapica, sotto minaccia di stracciare le cartelle elettorali, a impegnarsi per spostare l’antenna. Adesso emesso l’atto per autorizzare l’installazione dell’antenna, un palo di 24 metri più tre di pennone che sorgerà al centro di un’area più a nord, adiacente al comparto commerciale. Una alternativa accettata dalla Iliad e sulla quale ha lavorato l’amministrazione comunale arrivando a spingersi perfino ad acquistare dal privato il fazzoletto di terra lungo la statale per poterne disporre nella trattativa con la società telefonica e scongiurare un traliccio sopra le case di via Caracciolo, su un terreno di proprietà di una azienda vinicola che aveva già in mano il contratto di affitto. I residenti vincono la battaglia ed è un caso unico in città, ma la concomitanza con gli interessi elettorali ha giocato un ruolo primario. La conclusione di questo caso non farà ‘giurisprudenza’. Poche speranza infatti per il comitato dei residenti di via Piceno, sempre a Fontespina, che in questi mesi stanno combattendo una battaglia per fermare il potenziamento di un traliccio sul tetto di una casa privata. Il precedente di via Caracciolo non bloccherà la procedura della quale hanno chiesto di visionare gli atti, compresi quelli relativi a eventuali test sulla stabilità del tetto. Al momento, le risposte ricevute dal Comune non aprono a prospettive che possano soddisfare il comitato.

