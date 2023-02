L’antiquariato si rinnova con l’Acciarri

Taglio del nastro per la mostra ‘Re-Innovare’ dell’antiquaria civitanovese Vitaliana Acciarri. L’inaugurazione, nella palazzina sud del Lido Cluana, si è tenuta venerdì pomeriggio. Oltre alla Acciarri erano presenti anche il consigliere provinciale Laura Sestili e i consiglieri comunali Giorgio Pollastrelli jr, Lavinia Bianchi e Silvia Squadroni, e gli architetti Francesco Venanzi e Eleonora d’Angeloantonio di Confartigianato Artigianato-Artistico. L’esposizione sarà visitabile fino a venerdì. Al suo interno, spiccano pezzi d’antiquariato che oggi non trovano mercato nella loro forma originale e che sono frutto della rivisitazione di designer e architetti. In particolare, si tratta di manufatti che altrimenti "non avrebbero più nulla da dire – ha spiegato la Acciarri – recuperando i materiali in una nuova veste più ecologica. Ogni pezzo ha la sua storia e trova un suo futuro grazie a questo esperimento artistico-culturale ispirato ai più moderni ed attuali principi di sostenibilità ambientale e recupero delle tradizioni come sfida per il futuro". L’iniziativa è patrocinata dal Comune e trova l’interesse dalla Sad di Unicam, che sta realizzando un progetto per l’occasione con gli studenti.

f. r.