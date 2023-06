L’aperitivo della rinascita Via a "Le Terre del tartufo" "Rilanciamo il territorio"

di Marco Belardinelli

Una rinascita nella Marca di Camerino per "Le Terre del tartufo". Questo il significato dell’evento di sabato sera "Aestivum", a Muccia nella incantevole cornice del Mulino Da Varano, da poco restaurato. Questa di Aestivum è stata la prima delle tappe che toccheranno tutti i comuni dell’Unione montana Marca di Camerino nei prossimi mesi, ognuno con la sua particolarità, per terminare con l’appuntamento di fine anno a Pieve Torina, l’evento centrale de Le Terre del tartufo. A dare il via Angelo Serri, professionista nel turismo enogastronomico e del brand Tipicità che ha introdotto la serata di Muccia tra il mulino ed il fiume Chienti. Mario Baroni, sindaco ospitante, ha dato il benvenuto citando anche le iniziative turistiche come il trekking sul "Percorso dei mulini" che coinvolge i tre storici mulini di Sant’Erasmo (Camerino), Gelagna Bassa (Serravalle di Chienti) e quello appunto di Muccia con un sentiero restaurato. Baroni rilancia poi i vecchi fasti de Le Terre del tartufo: "L’iniziativa era nata anni fa proprio qua, nella struttura dei Varnelli. Sono convinto ritorneremo come prima ad avere tanto seguito". Proprio il mistrà Varnelli era il partner del giorno che ha accompagnato con particolari bevande l’esperienza di assaggi del tartufo aestivum, detto anche scorzone, di cui il territorio è pieno e dove ha particolari profumi. Lo chef Dino Casoni ha preparato un aperitivo per blogger, giornalisti, operatori e amministratori mentre il violinista Andrea Esposto ed il pianista Fabio Capponi hanno fatto un accompagnamento musicale fiabesco. Il presidente dell’Unione montana Alessandro Gentilucci ha spiegato poi gli obiettivi: "Parte da Muccia l’iniziativa Le Terre del tartufo che abbiamo ripreso lo scorso anno. Dobbiamo riuscire a trasmettere l’entusiasmo che questi territori hanno per ripartire, e con l’amico Sauro Scaficchia, sindaco di Fiastra, abbiamo voluto riprendere questo brand. Il via lo daranno questi sindaci. Per Muccia – continua il presidente – ci troviamo sopra il Chienti con il tema delle acque e di per sé la Marca di Camerino collega più realtà differenti. Qui c’è lo storico stabilimento Varnelli, poi ogni comune avrà il suo appuntamento per rilanciare queste stupende terre di mezzo". Tra i sindaci presenti anche Giovanni Spiganti Maurizi di Visso, Silvia Bernardini di Ussita, Pietro Tapanelli di Sefro, poi il presidente del Parco dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna.