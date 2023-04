Lapide in memoria del tenore Cingolani

Per l’anniversario della Liberazione, martedì alle 9.30 a Valle Cascia, nel luogo in cui avvenne l’eccidio del 30 giugno 1944, sarà deposta una corona d’alloro. Alle ore 10.15, alla collegiata Santa Maria Assunta, messa in suffragio dei caduti. Al termine, partirà il corteo accompagnato dalla Banda Filarmonica “Piero Giorgi” che si concluderà con la deposizione della corona d’alloro sotto il loggiato del Palazzo dei Priori. Nell’occasione è previsto lo scoprimento della lapide dedicata alla memoria del tenore Augusto Cingolani in piazzale del Girone. Una corona d’alloro sarà deposta al cimitero, poi gli allievi dell’istituto comprensivo “Cingolani” saranno protagonisti di un approfondimento dal titolo “Riflessioni e pensieri” in piazzale Giorgi. L’ultimo momento sarà dedicato alla deposizione della corona d’alloro al sacrario dei Caduti. Il sindaco Catena invita i cittadini a intervenire e ad esporre il tricolore. "Viviamo un momento storico particolare – spiega il primo cittadino – il valore della resistenza dovrebbe essere un patrimonio comune, purtroppo ci sono ancora forze politiche che non riescono a fare i conti con il passato".