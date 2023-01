Lapide in Spagna dedicata a Simonacci

Marco Simonacci, il dermatologo recanatese deceduto in Spagna il 31 ottobre, riposa ora in pace in un’urna cineraria nella tomba di famiglia nel civico cimitero di Recanati. Terminati gli ultimi adempimenti medico-legali, che hanno fatto seguito all’autopsia e al rientro della salma in patria, si è potuto procedere, com’era nei suoi desideri, alla cremazione con la raccolta delle ceneri che sono state poste all’interno della cappellina di famiglia. Sul luogo, a Langa de Duero, una riserva di caccia che si trova vicino al comune spagnolo di Aranda de Duero, dove il dermatologo recanatese si è improvvisamente accasciato privo di vita, oggi sorge una lapide che gli amici che erano con lui per una battuta di caccia hanno voluto porre. La lapide contiene poche parole scritte in spagnolo: oltre a riportare il nome e cognome e la data di morte, 31-10-2022, si legge tradotto in italiano "Te ne sei andato così all’improvviso che non abbiamo potuto dirti addio. Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi amici". I recanatesi erano conosciuti dalla popolazione locale perché erano soliti andare in Spagna, dove avevano in gestione, la tenuta di caccia e dove rimanevano giorni condividendo le emozioni e la tranquillità di quei luoghi.

Nella foto, un amico mico spagnolo di Simonacci

ast. t.