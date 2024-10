Lapidi crollate al cimitero, il Pd tira in ballo Castagna

"A questo punto diventa inevitabile chiedere una risposta al vicesindaco Giuseppe Castagna (nella foto), titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori che sono stati realizzati al cimitero: che ne pensa della reale utilità dell’intervento eseguito?"

Così il Partito democratico locale ribatte all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Noemi Tartabini. La questione è legata a quando avvenuto nel cimitero di Porto Potenza, dove erano crollate delle lapidi a causa di alcune infiltrazioni d’acqua registrate pochi giorni fa nei solai della struttura.

"Quanto all’accusa veramente fuori luogo di “sciacallaggio politico“ rivolta al Pd, facciamo notare che il nostro comunicato era tutto orientato a informare i cittadini e a chiedere spiegazioni dell’accaduto – aggiungono i Dem, rivolgendosi alla giunta –. Se poi i termini “opposizione“ e “sciacallaggio“ sono usati dal sindaco come sinonimi intercambiabili, consigliamo un rapido ripasso della Costituzione".

Ma non finiscono qui le recriminazioni avanzate dal Partito democratico: "Perché il sindaco Tartabini, parlando di un’opera pubblica, giustifica un procedimento eseguito al contrario? Ricordiamo che da alcuni mesi lei è anche assessore ai lavori pubblici – osserva ancora l’opposizione –, quindi ci si aspetta che sappia dimostrare competenze adeguate nel commentare scelte progettuali e corretta esecuzione dei lavori. Non sarà forse che ad aprile dell’anno scorso già si pensava alle elezioni amministrative e si è quindi preferito dare una imbellettata a quella campata del cimitero per limitare le polemiche, anziché risolvere i problemi?".

g. g.