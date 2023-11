L’appello accorato:: "Aiutateci a ritrovare il nostro Iago"

"Aiutateci a trovare Iago. Era parte della nostra famiglia". L’appello accorato è di Pacifico Eusebi, imprenditore agricolo della frazione di Ugliano, nel territorio di San Severino. Il suo cagnolino, un incrocio tra un meticcio e un Beagle, è scomparso da giovedì della scorsa settimana. "Stavo lavorando nei campi, l’ho visto tornare verso casa e poi e scomparso - racconta -. Venerdì scorso è stato avvistato sempre nella frazione di Ugliano ma poi più niente. Era molto vagabondo anche se amava stare in famiglia. Quando se ne andava, tornava sempre ma questa volta non è accaduto". A preoccupare Eusebi, la possibilità che qualcuno possa averlo visto passando con l’auto e possa averlo preso: "In passato è già accaduto che qualcuno provasse a portarlo via. Una volta si è accorto mio figlio di qualcuno che tentava di caricarlo in macchina e lo aveva fermato. Poi una seconda volta è capitato a me. Era nelle mie vicinanze, una macchina si è fermata lungo la strada e l’autista voleva prenderlo. Ho chiesto che cosa stesse facendo e mi ha risposto che voleva portarlo al canile di Camerino perché vagava da solo. Ma lui non era solo, era con me. Per questo ho già chiamato il canile ma purtroppo nessuno lo ha portato lì. Era un cane molto perspicace - dice ancora - parlava con gli occhi. Mangiava con noi, dormiva con noi in casa. Ci manca molto, eravamo affezionatissimi. Sono disposto anche a offrire una ricompensa a chi lo trovasse. Era coccolone con tutti, con le persone ma anche con gli altri animali. Spero solo che non sia stato aggredito dai lupi".

g. g.