L’appello della mamma di Pamela: "Ridatemi i suoi vestiti e la valigia"

"Perché non mi vengono restituite le cose di Pamela che erano state sequestrate? Per me sono un ricordo prezioso, ho paura che vengano distrutte. Le rivoglio". Lo dice Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi da Innocent Oseghale nel gennaio del 2018, i cui resti furono ritrovati in due trolley a Casette Verdini. I ricordi a cui fa riferimento la madre Alessandra sono i vestiti, la valigia e una scatola, contenuta proprio all’interno della valigia, piena di oggetti personali della ragazza. Da tempo Alessandra Verni chiede di riavere indietro gli effetti personali della figlia, ma al momento, dice lei, non ha ricevuto alcun riscontro. E teme che quelle cose possano andare distrutte.

"Da tempo chiedo le cose di mia figlia, come i vestiti che aveva addosso quel giorno, la valigia e tutto quello che c’era all’interno, tra cui una scatola, che la procura di Macerata non ha mai preso in considerazione e che io personalmente ho portato ai Ros di Roma. Dentro c’erano dei prodotti per i capelli, una spazzola e sopra ad ogni oggetti c’era scritto il nome di Pamela, perché è così che si fa in comunità. Nella valigia, poi, c’era anche il biglietto del tassista. Sono stata a Macerata per chiedere di avere indietro le sue cose, che ora si trovano in un deposito. Cosa stanno aspettando per farmele riavere? Io le rivoglio tutte, anche la scatola che abbiamo portato ai Ros. Il mio timore è che possano andare distrutte e per me sono ricordi preziosi".

La mamma di Pamela ha anche scritto un post sulla sua pagina Facebook. "Perché il tribunale ancora non mi restituisce tutte le cose di mia figlia?", è la domanda.