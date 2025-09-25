L’appello di Cna: "Basta bombe sui palestinesi"

Mettere in atto tutte le azioni possibili affinché cessi immediatamente la violenta azione militare del governo israeliano contro il popolo palestinese. E’ quanto chiede, con un documento, la presidenza provinciale della Cna Pensionati di Macerata. "Abbiamo condannato e condanniamo senza esitazione l’attacco del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas" – afferma Silvano Gattari, presidente dei pensionati Cna Macerata –. Nello stesso tempo evidenzio che i nostri pensionati, alcuni dei quali hanno vissuto gli anni della guerra, conoscono bene cosa significhi vivere sotto assedio, sotto i bombardamenti, nella povertà e nella paura per il futuro. Pensavamo di non dover più vedere immagini di bambini, donne e anziani morti sotto i bombardamenti e altri in fila, con i pochi averi rimasti, in cerca di un po’ di cibo e di pace". Gattari ha richiamato anche l’attenzione sulla necessità di porre fine ad altri conflitti, in particolare quello in Ucraina: "Da troppo tempo – sottolinea Gattari (foto) – l’invasione russa sta portando morte e paura alle porte dell’Europa. E non solo. Ci sono tante, troppe guerre in ogni angolo del mondo che spargono morte, povertà e minacciano il futuro dell’umanità stessa". Cna Pensionati di Macerata rivolge quindi un appello al presidente della Repubblica, al governo Italiano e a tutto il Parlamento affinché si adoperino a tutti i livelli per l’immediata cessazione del fuoco a Gaza e per ogni possibile soluzione pacifica per porre fine a questa quotidiana strage di civili inermi. "Siamo consapevoli – conclude Gattari – che Cna Pensionati non ha il potere di fermare queste guerre. Ma abbiamo comunque voluto esprimere il nostro dolore e la nostra indignazione per ciò che sta accadendo in quel lembo di terra. Non siamo preoccupati per noi stessi, ma per le nuove generazioni e per tutti i bambini che oggi soffrono la guerra".