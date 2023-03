L’appello di don Perini: "Basta funerali alla domenica e nei festivi"

"Evitare nel modo più assoluto di far celebrare funerali la domenica e nei giorni festivi di precetto in genere, a causa di difficoltà di ordine oggettivo e logistico". Questa la sintesi dell’appello che don Fabrizio Perini ha rivolto ai suoi parrocchiani. Don Fabrizio svolge il proprio ministero di parroco in tre frazioni del territorio cingolano, non tanto vicine: San Vittore, Villa Strada, Villa Torre. Inoltre, è anche amministratore giuridico della parrocchia di Troviggiano. E, sempre spesso da solo, estende il suo dinamico impegno in alcune chiesine non parrocchiali, disseminate nel territorio di competenza. I motivi dell’appello, pubblicato con il benestare del Vescovo, sono esposti nel testo della nota affissa all’ingresso delle rispettive chiese. "Essenzialmente la decisione è conseguente al fatto – spiega don Fabrizio – che di recente ho avuto problemi di salute: ora sto meglio, e sicuramente non mi sottraggo ai miei doveri. Però nei giorni festivi la celebrazione di funzioni religiose è più intensa, quindi richiede una presenza maggiore, dovendo spostarmi da una sede all’altra. Allora ho ritenuto di chiedere, per l’amor di Dio, la collaborazione di tutti, facendo appello al loro buonsenso". I parrocchiani hanno compreso quanto evidenziato da don Fabrizio: "Bisogna riflettere sul problema delle vocazioni: i sacerdoti sono pochi, in rapporto alle esigenze, dunque l’invito alla sensibilità e alla comprensione dei fedeli è derivante da situazioni contingenti".

Gianfilippo Centanni