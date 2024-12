L’appello di Porfiri: "L’acqua resti in mani pubbliche"

"La gestione dell’acqua resti in mano pubblica". La federazione provinciale del Partito comunista italiano Pci, attraverso il segretario Emanuele Porfiri, si unisce al grido di allarme lanciato nei giorni scorsi dalle associazioni sindacali sul servizio idrico integrato. Questo "rischia seriamente di scivolare verso la gestione privata, in barba alla volontà dei cittadini che nel 2011 si sono espressi tramite un referendum affinché l’acqua resti in mano pubblica". "I sindaci della provincia di Macerata non riescono o non vogliono trovare l’accordo per individuare un soggetto pubblico che vada a rilevare le concessioni, le quali a breve andranno a scadenza e rischiano di essere messe sul mercato – prosegue Porfiri –. Non si è ancora dato seguito al parere richiesto dall’Assemblea di Ambito territoriale 3 dell’8 ottobre 2024 all’autorità garante. Il Pci denuncia la totale assenza di presa di posizione da parte di tutte le forze politiche, o quasi, su questo importantissimo argomento e sarà al fianco di tutti coloro che intendono portare avanti la battaglia".