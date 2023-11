L’appello di quattromila prof: "Stop alle collaborazioni con le Università israeliane"

Ci sono anche la prorettrice dell’Università di Macerata, Natascia Mattucci, il direttore dell’Istituto Confucio, Giorgio Trentin e la direttrice dell’Accademia di belle arti, Rossella Ghezzi, tra gli oltre 20 accademici delle facoltà maceratesi che hanno sottoscritto l’appello per chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza. L’appello on line, a cui hanno aderito quasi quattromila professori da tutta Italia, è rivolto al ministro degli Esteri Antonio Tajani affinché si adoperi "per il rispetto del diritto umanitario internazionale e l’immediato cessate il fuoco", alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, alla Crui e ai singoli atenei a cui si chiede di "ribadire l’impegno per la libertà di parola e procedere con l’interruzione delle collaborazioni con istituzioni universitarie e di ricerca israeliane fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale e umanitario".

Nell’appello gli accademici sottolineano come quanto stia avvenendo a Gaza sia un’ evidente "violazione del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra. In tutti i report a disposizione è segnalata l’importanza di considerare e comprendere le determinanti e antecedenti a questa violenza – scrivono i professori -, da ricercarsi nella illegale occupazione che Israele impone alla popolazione palestinese da anni, attraverso una forma di segregazione razziale ed etnica. È necessario condannare le azioni di Hamas e, al contempo, riconoscere l’oppressione storica, disumana e coloniale che i palestinesi stanno vivendo da 75 anni". A firmare la petizione finora sono stati: Emilio Macchia (Accademia); Carolina Vesce (Studi Umanistici, Unimc), Valentina Parisi (Studi Umanistici, Unimc), Matteo Antonini (Progettazione arti applicate, Accademia), Maria Elena Paniconi (Studi Umanistici, Unimc), Natascia Mattucci (Scienze politiche, Unimc), Marco Lauri (Studi Umanistici, Unimc), Rossella Ghezzi (Accademia), Annalisa Cegna (Scienze della formazione, Unimc), Valerio Massimo De Angelis (Studi umanistici, Unimc), Giorgio Trentin (Studi Umanistici, Unimc), Maurizio Capone (Studi umanistici, Unimc), Antonio Fruttaldo (Scienze della Formazione, Unimc), Pasquale Sannino (Economia, Unimc), David Vitali (Scuola di Scienze e Tecnologie, Unicam), Federico Valacchi (Scienze della Formazione, Unimc), Pierluigi Feliciati (Scienze della Formazione, Unimc), Giorgia Di Marcantonio (Studi Umanistici, Unimc), Sergio Labate (Scienze della Formazione, Unimc), Andrea Di Cicco (Scuola di Scienze e Tecnologie, Unicam), Fabio Clementi (Scienze politiche, Unimc), Odetta Pizzingrilli (Studi Umanistici, Unimc) e Ludovica Simionato (Scuola Architettura, Unicam).