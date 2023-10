L’appello: "Recinzione in ferro da rimuovere. Con una mareggiata finirebbe in acqua"

"Prima che finiscano in mare, sarebbe il caso di rimuovere al più presto i pezzi di quella recinzione in ferro, ormai arrugginito". Lo chiedono diversi inquilini del condominio Paradiso Azzurro, che si trova nel tratto del lungomare centro-nord a Porto Recanati. Il riferimento è alle transenne metalliche che sono state installate nella spiaggia là davanti, per interdire l’accesso ai bagnanti a causa dell’inquinamento portato dall’ex Montedison, azienda che tanti anni fa produceva concimi chimici. "Aggiungiamo pure che dopo anni di incuria e totale abbandono della zona – osservano ancora i residenti –, il parapetto in metallo posizionato a luglio in spiaggia è stato una misura da noi apprezzata, perché ha ridato un po’ di decoro a questo tratto di lungomare per molto tempo dimenticato. Ma il prossimo passo che ci aspettiamo è che venga sistemata anche la rete metallica arrugginita, in quanto alla prima mareggiata rischia di finire in mare. Per l’intera estate la recinzione ha costituito un pericolo per chi, in ogni caso, accedeva a quel tratto di spiaggia, con particolare riferimento ai minori. Tant’è che adesso, alla prima mareggiata, rischia di finire come sempre in acqua".