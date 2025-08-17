L’appello:: "Sistemate la Castelrotto"

"Una strada dissestata e pericolosa, dove le auto non rispettano i limiti e corrono". Ombretta Martorelli, residente a Ripe San Ginesio, torna alla carica per la strada Castelrotto, tra il suo paese e Colmurano. Scenario di incidenti anche mortali.

Lancia un appello affinché venga sistemata e siano posizionati dossi o telecamere, come deterrente per la velocità. "Aspettiamo un intervento da circa trent’anni – afferma Martorelli –. La strada versa in condizioni pessime. Il limite di 30 chilometri orari non viene rispettato; i mezzi sfrecciano almeno a 80-90 chilometri; idem per il divieto di fermata quando si va in salita. Non si fa passare prima chi è in discesa, ma lo spazio è per una sola auto".

La donna percorre Castelrotto ogni giorno, per andare a casa, a lavoro, a buttare l’immondizia. "La strada è molto transitata – aggiunge –, anche per evitare la zona di Passo San Ginesio con i semafori. Passano trattori, camion e bici. Io ho perso diversi gatti in questo tratto, che è anche molto pericoloso per le persone, con le auto che viaggiano a tutta velocità. Quando verranno ripristinate in via definitiva le condizioni di sicurezza?".

La sua speranza è che almeno questa volta le sue richieste non restino inascoltate.

l. g.