L’approdo della Ocean Viking. La Caritas accoglie cinque minori. Corsi di formazione per gli adulti

Tra i quattordici profughi arrivati questi giorni nel Maceratese - dopo lo sbarco di mercoledì al porto di Ancona - ci sono cinque minori, che hanno trovato sistemazione nelle strutture della Caritas. Il direttore Denis Marini illustra il quadro generale: tra migranti e nuclei familiari sono circa 200 le persone gestite dal Centro di ascolto e di prima accoglienza (organo della Diocesi). Si trovano in diverse strutture della città, come ad esempio in centro storico la Casa di Bethlem, il Centro di ascolto e di prima accoglienza a Rampa Zara e l’edificio in via dei Velini, dove vivono 130 persone. Gli arrivi sono gestiti dalla prefettura. I migranti vengono destinati ai Cas, Centri di accoglienza straordinaria, che offrono un’accoglienza iniziale, vitto e alloggio, supportando l’integrazione dei richiedenti asilo attraverso la lingua italiana, il territorio, la formazione e il lavoro.

"Si parte con corsi di formazione di lingua italiana – spiega il direttore Denis Marini –. Sebbene con la legge Cutro non siano più previsti, noi abbiamo deciso di farli comunque, perché è il primo elemento per l’integrazione, per la dignità della persona". La legge Cutro del 2023 ha introdotto infatti modifiche al sistema di accoglienza e gestione dei flussi migratori; una delle principali è l’esclusione di alcuni servizi dalle strutture di prima accoglienza, tra cui l’assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e l’orientamento legale. "Poi proseguiamo con la formazione a livello lavorativo e artigianale – prosegue –. Per gli uomini in particolare nel settore edile, elettrico, idraulico e in agricoltura, mentre per le donne soprattutto cucito, cucina, assemblaggio in fabbrica ecc. In ogni struttura c’è corresponsabilità: tutti vengono coinvolti nelle attività di pulizia e gestione, anche per far sì che la giornata sia attiva. Dall’anno scorso abbiamo aperto uno sportello al lavoro che interagisce con agenzie, industrie e aziende; in questo modo siamo riusciti ad inserire e trovare occupazione per 92 persone".

Marini spiega che, soprattutto da adesso in poi, nel periodo estivo, gli arrivi aumentano. "Il nostro sistema di gestione comunque ha una sua qualità – afferma –. I ragazzi stanno bene". Non si registrano criticità. "Arrivano soprattutto uomini, da Pakistan, Gambia, Bangladesh, Tunisia, Egitto – dice –. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, in massimo sei mesi di solito riusciamo ad integrarli. La pesantezza burocratica c’è prima, in particolare nei periodi di pieno flusso, quando ci sono gli arrivi, perché la gestione dei numeri è complessa e gli uffici, ovunque, possono andare in affanno". In provincia questi giorni sono arrivati anche sette adulti e un nucleo familiare composto da una mamma col suo bambino. Senza considerare gli ultimi arrivi, i migranti presenti nel Maceratese sono 598, distribuiti un po’ su tutto il territorio. La prefettura non registra situazioni di pericolo; la gestione da parte delle associazioni sarebbe sotto controllo, parecchie persone lavorano.