L’approdo della Ocean Viking. Salvataggio di migranti in mare, accoglienza pure nel Maceratese

In arrivo quattordici profughi nella provincia di Macerata, sbarcati mercoledì al porto di Ancona. La nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranée è approdata con 276 naufraghi, tra cui 85 minori e 3 neonati; saranno ridistribuiti tra Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia e Umbria. Nelle Marche resteranno otto minori non accompagnati, che saranno assegnati alle strutture di accoglienza e 69 adulti. Di questi, sette adulti, cinque minori e un nucleo familiare, ovvero una mamma col suo bimbo, verranno inseriti nei posti a disposizione del Maceratese, in più punti della provincia.

Dopo lo sbarco, sono seguiti gli accertamenti sanitari, di identificazione e assistenza, sotto il coordinamento dalla prefettura di Ancona. Per la prima volta è stato scelto il Pala Rossini per questa fase dell’operazione, visto l’elevato numero di migranti sbarcati; qui per i più piccoli è stata allestita una ludoteca di emergenza per rendere più sereno l’arrivo a terra.

Le persone all’interno della nave sono provenienti da diversi Paesi, soprattutto dall’Eritrea, ma anche da Etiopia, Pakistan, Egitto, Bangladesh, Guinea, Marocco, Palestina, Somalia e Sudan. La nave è stata soccorsa in mare aperto sabato scorso, dopo essere partita dalle coste libiche due giorni prima. Una volta saliti a bordo di natanti condotti da uomini armati e travisati, hanno navigato per ore fino a raggiungere il mare aperto; poi le imbarcazioni sono state affiancate da natanti di fortuna condotti da altri scafisti sui quali sono stati fatti salire per poi proseguire la rotta verso le coste italiane. In tutto circa 40 ore di navigazione fino a quando sono stati soccorsi dalla nave Ocean Viking che li ha condotti fino al porto di Ancona. I 276 naufraghi sono stati salvati in tre diverse operazioni tra Tunisia e Malta.