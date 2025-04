L’appuntamento con il Giubileo degli adolescenti

Domani e sabato oltre 600 giovani della Diocesi di Macerata – provenienti dalle 22 parrocchie, in rappresentanza dei 13 comuni e della quasi totalità delle unità pastorali che la compongono – accompagnati da 170 fra educatori e catechisti prenderanno parte al Giubileo degli adolescenti. La morte di Papa Francesco e la conseguente sospensione da parte della Santa Sede della canonizzazione del giovanissimo beato Carlo Acutis, prevista per domenica, hanno resa necessaria una rivisitazione del calendario degli eventi promossi dal servizio della Pastorale Giovanile diocesana, ma il programma è rimasto intenso e coinvolgente.

Il ritrovo dei 201 studenti delle scuole superiori è previsto per venerdì alle 17 all’oratorio Don Bosco di Tolentino dove, alle 18, inizieranno le varie attività. Alle 20 si terrà la cena condivisa e alle 21 la serata proseguirà in piazza Martiri di Montalto con un’attività musicale. Alle 22 la giornata si concluderà con una preghiera per il Santo Padre.

Il programma di sabato prevede l’appuntamento dei giovani delle scuole superiori sempre a Tolentino per la preghiera delle 7.30 e l’inizio del pellegrinaggio verso Urbisaglia, con le reliquie di Carlo Acutis, lungo il percorso della via Lauretana. L’arrivo è previsto per le 12 con l’accoglienza da parte dei più giovani, i 383 studenti delle scuole medie, e il pranzo conviviale. Inizierà poi il Penitenziale e il pellegrinaggio a piedi verso l’Anfiteatro romano. Da lì, dopo le confessioni, alle 16 i giovani si sposteranno verso l’Abbadia di Fiastra per l’incontro con il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e per il rinnovo delle promesse battesimali.

Il Giubileo degli adolescenti si chiuderà, infine, con un momento di festa, ancora all’Abbadia di Fiastra, con il Cinecircolo Giovanile Socioculturale (Cng) Minòt di Macerata. "Un tempo breve ma intenso – spiegano gli organizzatori – dove fare memoria di quanto trasmesso dal papa per un ‘omaggio alla gioia’, riprendendo le parole ripetute da Bergoglio. Le varie attività accompagnate dalla preghiera per Francesco vogliono far vivere il significato autentico del Giubileo: il valore della Porta Santa, il senso del pellegrinaggio, la confessione e la conferma delle promesse del Battesimo".