L’appuntato Salvarezza passa al Radiomobile di Civitanova

Ai saluti l’appuntato scelto Mariano Salvarezza, storico carabiniere della stazione di Porto Recanati, che da lunedì comincerà a prestare servizio per il nucleo radiomobile di Civitanova. Quarantuno anni e originario di Napoli (nel quartiere di Scampia), era arrivato in quel di Porto Recanati a marzo del 2011, proveniente dalla precedente esperienza in terra marchigiana, a Sarnano. Ma ben presto è diventato uno degli uomini più fidati del luogotenente Giuseppino Carbonari, per oltre 20 anni comandante della caserma di Porto Recanati. Così, in questi anni, l’appuntato scelto Salvarezza si è sempre distinto per l’operatività sul campo, soprattutto nelle operazioni antidroga e durante le perquisizioni all’interno dell’Hotel House. E più volte è stato impegnato pure nelle attività di pubblica sicurezza. Questo, senza mai far mancare il dialogo con i cittadini e diventando per loro un grosso punto di riferimento.