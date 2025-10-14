L’appuntato scelto Anzalone lascia l’Arma dopo oltre 30 anni

Era il 2 agosto del 1994 quando l’appuntato scelto Pietro Anzalone prese servizio alla caserma dei carabinieri di Potenza Picena. E per lui sono così passati oltre 30 anni, sempre impegnato sul territorio e al fianco della comunità potentina. Questo fino a domenica, giorno del suo pensionamento. Una divisa che rappresenta una vera e propria memoria storica per Potenza Picena. Per questo motivo il sindaco Noemi Tartabini lo ha voluto ricevere nella sala giunta, consegnandogli una pergamena celebrativa a nome dell’intera città. "Una presenza costante – ha commentato Tartabini – ma anche e soprattutto un punto di riferimento. Non possiamo che ringraziare Anzalone per gli interventi fatti e per le parole spese, sempre con collaborazione e grande spirito di servizio". Visibilmente commosso il carabiniere ha poi commentato: "La cosa più bella è quando i cittadini ti dicono che hai fatto del bene". All’incontro ufficiale erano presenti il capitano della Compagnia di Civitanova Angelo Chiantese, il comandante della caserma di Potenza Picena Inerio Sopranzi, il comandante della caserma di Porto Potenza Alessio Alberigo, la comandante della polizia locale Anna Mercuri, i rappresentanti cittadini dell’associazione nazionale carabinieri Leonardo Russo e Aido Consolani, il vicesindaco Giuseppe Castagna, il presidente del consiglio comunale Catia Mei e gli assessori Salvatore Palmiero e Luca Strovegli.