"L’arancione è troppo breve a Romitelli"

Torna a far discutere il semaforo di Romitelli, uno degli incroci più noti e controversi del territorio recanatese. L’impianto, già al centro di polemiche negli anni passati per la presenza di autovelox considerati da molti mal calibrati, finisce di nuovo sotto accusa. Secondo alcuni, infatti, la durata della luce arancione sarebbe troppo breve. Per accertarsene alcuni automobilisti, insospettiti dal cambiamento nei tempi di reazione del semaforo, hanno deciso di effettuare una misurazione empirica. Il risultato è stato chiaro: la luce arancione dura 4 secondi, contro i 5 previsti per tratti con limite di velocità fissato a 70 chilometri orari, come appunto nel caso dell’incrocio in questione. "Un secondo può sembrare un dettaglio – dice un automobilista –, ma in un contesto stradale può fare la differenza tra una frenata sicura e un rallentamento improvviso e rischioso". Alcuni utenti hanno raccontato di essersi trovati costretti a frenare bruscamente, pur viaggiando a velocità inferiori al limite, nel tentativo di evitare una violazione del semaforo rosso. "Non è un’anomalia immediatamente evidente – spiegano –, ma chi passa di qui ogni giorno se ne accorge subito: il tempo per attraversare l’incrocio è troppo breve". La speranza di molti è che l’amministrazione possa intervenire per adeguare i tempi agli standard previsti dal codice della strada, in un tratto dove il flusso veicolare è continuo e la sicurezza deve rimanere prioritaria.

Non sembrano aver torto questi automobilisti. Nel centro abitato, il tempo del giallo può essere di tre secondi, mentre in strade extraurbane "con limite di 70 la durata del giallo è solitamente di 5 secondi. Questo tempo è stato determinato sulla base di studi per consentire ai veicoli di fermarsi in sicurezza". Non c’è che da verificare la situazione del semaforo, ed eventualmente, ripristinare il corretto funzionamento.

Asterio Tubaldi