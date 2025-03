"L’arbitro ha condizionato la gara, volevamo giocare ad armi pari"

Alla fine il pareggio nel derby del Mancini accontenta un po’ tutti, anche se a metà. In casa Castelfidardo a mister Marco Giuliodori "sarebbe piaciuto giocarla ad armi pari. Mi dispiace dirlo, ma l’arbitro ha condizionato la partita. Un’espulsione così significa condizionare una gara e di conseguenza una partita intera, uno spettacolo in questo caso, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la buona prestazione offerta sotto ogni punto di vista, a livello di organizzazione difensiva e di spirito di sacrificio puntando anche avanti per cercare di vincerla. Ciò significa che la squadra ha mentalità e nonostante l’inferiorità numerica volevamo portare a casa i tre punti che per noi sarebbero stati importantissimi. È arrivato un pareggio, ma complimenti quindi ai ragazzi perché prima di tutto era importante non perderla".

Anche perché il Castelfidardo era reduce da due sconfitte e non al meglio fisicamente. "Alla Recanatese mancavano dei giocatori, ma anche noi non eravamo a pieno regime – aggiunge –. Ho visto comunque nella squadra l’atteggiamento giusto, peccato aver preso gol subito, ma c’è stata una reazione importante, nervosa, abbiamo giocato anche un discreto calcio calcio contro un’ottima squadra che veniva da un risultato importante e che ha giocatori di categoria superiore".