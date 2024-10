L’arbitro nel mirino di Romagnoli: "Dubbi sul rosso diretto a Di Biagio"

"Mi dispiace per il risultato, perché la squadra ha giocato una grande partita, di sacrificio e di impegno dal primo all’ultimo minuto, meritando sicuramente qualcosa di più". Si dice amareggiato finale il presidente del Tolentino Marco Romagnoli, dopo la sconfitta interna per 1-2 contro la Maceratese. Per il Tolentino è la quarta sconfitta casalinga in altrettante gare, questa volta però arrivata dopo una buona prova della squadra di Passarini, che era andata pure in vantaggio con Tizi nel primo tempo, subendo poi la rimonta nella seconda frazione. "Alcune decisioni arbitrali lasciano più di qualche dubbio – dice il presidente –, specialmente l’episodio del rosso diretto a Di Biagio nel secondo tempo, ma non vogliamo lamentarci di questo perché non vogliamo condizionare gli arbitri e andiamo avanti per la nostra strada. Prendiamo atto della sconfitta cercando di imparare dagli errori commessi, ma anche dalla prestazione importante contro una delle formazioni più accreditate del campionato". C’è rammarico per la squadra cremisi anche per aver disputato una partita di valore davanti a una cornice di pubblico davvero importante, con i supporter cremisi accorsi numerosi al "Della Vittoria". "Mi porto a casa la prestazione encomiabile dei calciatori che – conferma Romagnoli – hanno dato l’anima in campo per cercare di fare dei punti per regalare una gioia ai nostri tifosi, che non hanno fatto mancare il loro affetto per novanta minuti e oltre. Queste sono le immagini più significative che dobbiamo portarci dietro: solo continuando a lavorare potremo ottenere i risultati".