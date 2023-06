L’arboscultura in onore dell’olio

È un olivo la prima arboscultura che ha inaugurato il progetto "Panorama in cornice-percorsi di Land Art e arbosculture", ideato da Nikla Cingolani per contrastare la possibile costruzione di una discarica nel paesaggio che ha ispirato Giacomo Leopardi. L’albero, in vita da 2530 anni nell’oliveto dell’agriturismo Al Crepuscolo, è stato donato dalle sorelle Gabrielloni, titolari del famoso e pluripremiato frantoio. Il progetto, pioneristico e sperimentale per Recanati mira a valorizzare il potenziale culturale e turistico del territorio. "Un campo agricolo può e deve essere migliorato anche con queste opere – commenta Elisabetta Gabrielloni –. Lavorare a fianco della natura è un privilegio, modellarla secondo forme estetiche è un modo per esaltare il bello che già ci dona". L’olivo è stato modellato dal land artista Roberto Viale a forma di goccia in onore all’olio prodotto dal frantoio. "Come proteggere – ha commentato Nikla Cingolani – le dolci colline recanatesi? Con le opere d’arte perché grazie al gesto creativo questo luogo da contenitore diventa parte integrante dell’opera stessa". All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Recanati e quello di Montefano.