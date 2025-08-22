L’Archeoclub ricorda Paci: "Una guida preziosa"

Anche l’Archeoclub Civitanova, di cui è presidentessa Anna Maria Vecchiarelli, ha espresso a nome di tutto il sodalizio culturale le più sincere condoglianze alla famiglia del professor Gianfranco Paci (foto), già docente di epigrafia romana all’Università di Macerata, nonché direttore della rivista "Picus" e a sua volta presidente dell’Archeoclub di Macerata, scomparso nei giorni scorsi all’età di 79 anni. "L’autorevole professor Paci, allievo del professor Lidio Gasperini, fondatore di Picus che pubblica studi e ricerche sulle Marche nell’antichità, ora edita da Eum, casa editrice dell’ateneo – ha detto Vecchiarelli – ci è stato sempre vicino con la sua grande disponibilità, offrendoci spunti, consigli e linee di possibili interventi a carattere divulgativo. Più volte è venuto per tenere conferenze e incontri. In particolare, tra gli ultimi, quello con la professoressa Profumo della Soprintendenza, quando si è trattato di mettere a fuoco la Civitanova archeologica di epoca romana nell’area ex Cecchetti, dove sono state trovate tombe allorché venne realizzato il sottovia ferroviario nell’arteria di via Cecchetti-Buozzi. Paci ci ha indubbiamente aiutati a crescere culturalmente, sostenendoci nel progetto dell’attivazione del Museo archeologico cittadino, per dare una sede adeguata alle tombe romane parcheggiate ancora alla Fontanella, nonché a tutto il materiale raccolto negli anni, ma disperso in mille rivoli".

Ennio Ercoli