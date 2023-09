L’archivio comunale cambia sede e sbarca in via Gobetti: lavoro da 31mila euro

Trasloca l’archivio comunale. Dal garage di via d’Azeglio, troppo piccolo ormai per contenere tutta la documentazione dell’ente, il servizio viene spostato nell’ex magazzino delle farmacie comunali, in via Gobetti. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre e per lo spostamento dei faldoni, lo smontaggio degli scaffali, il carico, lo scarico e il trasporto la spesa messa in bilancio è di 31.476 euro.