L’arcivescovo di Milano e 180 fedeli in visita all’Abbazia di San Claudio

Ospite illustre per l’Abbazia di San Claudio che giovedì mattina ha aperto le porte all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, approdato nella Chiesa con a seguito con 180 fedeli. Ad accoglierlo è stato il presidente del Centro Studi "Giovanni Carnevale", Domenico Antognozzi. "È stata una sorpresa – ha raccontato – il parroco Don Gianni mi aveva comunicato che sarebbero venute dei pullman da Milano, così sono arrivati in quattro gruppi, reduci da una visita alla basilica di Santa Maria a Piè di Chienti con Delpini che è rimasto piacevolmente sorpreso dall’unicità di San Claudio". Non è infatti la prima volta che l’Abbazia viene interessata da un turismo qualificato.