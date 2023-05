L’Arcivescovo Rocco Pennacchio incontra i giovani

Pomeriggio intenso quello di oggi per la Parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia, che si accenderà già alle 16.30 quando alla presenza dell’Arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio si terrà la benedizione e presentazione del progetto del nuovo Centro Pastorale di via San Giuseppe, il quale sorgerà nei locali dell’ex supermercato Lidl. Proprio di recente, infatti, c’è stata la firma sul verbale di consegna dello stabile dalla "Lidl Italia" al parroco don Fabio Moretti, ora il prossimo passo consisterà nel dar inizio ad una progettazione tecnica degli spazi di una struttura da circa 1.400 metri quadrati, da tempo abbandonata. Dopo questo momento, i rinnovati locali saranno animati, a partire dalle 18 fino alle 21.30, dall’incontro diocesano dei giovani con Monsignor Rocco Pennacchio, in vista della Giornata mondiale della gioventù programmata per l’estate a Lisbona. Un momento che sarà aperto a tutti i giovani della diocesi in quanto il desiderio dell’Arcivescovo e dello staff della Pastorale Giovanile diocesana è incontrare non solo coloro che sono in partenza il prossimo 31 luglio, ma anche tutti gli altri che per vari motivi non potranno raggiungere il Portogallo. Quella che si prospetta sarà una giornata semplice e dinamica, che chiederà ai presenti di mettersi in ascolto ma anche "in gioco", tant’è che il titolo dell’appuntamento è "La Visitazione, l’invisibile che è in me. L’esperienza del pellegrinaggio come occasione di scoperta spirituale". Si partirà con un primo momento di saluti, poi ci sarà la catechesi del vescovo, per finire, il pomeriggio si andrà a chiudere con una cena offerta dalla Pastorale Giovanile Diocesana seguita da una festa con la musica grazie alla collaborazione di un giovane dj.