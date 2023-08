L’Area 21-Dance Art Studio al top: Hht è tra le prime 25 crew al mondo

Questa volta il "sogno americano" dei ballerini della "Area 21-Dance Art Studio" di Corridonia è stato più vivido che mai. Nell’arena dell’Arizona Gran Resort i ragazzi dell’Hht crew hanno stupito il pubblico dell’Hip Hop International di Phoenix, migliorando sensibilmente il risultato ottenuto lo scorso anno quando da matricole sbarcarono negli Stati Uniti per partecipare al più prestigioso evento della street dance mondial, tenutosi a inizio agosto. "Grazie anche all’esperienza maturata l’anno passato – ha spiegato il direttore artistico della scuola Gianluca Marrazzo – in questa edizione siamo riusciti a conseguire un ottimo risultato, superando i preliminari per poi approdare alle semifinali, rientrando così nella top 25. In pratica ci siamo lasciati più di due terzi del mondo alle spalle, considerando che hanno partecipato più crew rispetto al 2022 – ha precisato –. Non era la nostra massima ambizione, ma è stato un altro importante step e una delle note più produttive con cui siamo tornati a casa è l’aver visto che la danza in altri Stati è vissuta in maniera diversa, a partire dal supporto di sponsor e istituzioni. Il lavoro all’estero è più articolato, pertanto vorremo in futuro seguire quelle orme". Oltre 600 le crew in gara e gli unici marchigiani erano proprio il gruppo corridoniano composto da: Asia Marrazzo, Giorgia Picciafuoco, Sara Bottoni, Ginevra Vagni, Marta Compagnucci, Gianluca Marrazzo e Sara Spazzoni, quest’ultima originaria di Todi, in Umbria. "Ci fa piacere che si sia aggiunta – ha affermato Marrazzo –, vuol dire che il nostro progetto si è esteso. A breve faremo partire le audizioni e l’intento è coinvolgere non solo persone di Macerata, ma anche del centro Italia". "Un’esperienza indimenticabile – ha raccontato proprio la new entry Sara Spazzoni –. Uscire dalle mura della mia città, Todi, e prendere parte della Hht Crew per rappresentare l’Italia all’Hip Hop International è stato un onore e forte motivo di crescita. Senza la professionalità del nostro coreografo Gianluca e la coesione creata con le altre componenti del gruppo, non sarebbe stato la stessa. La danza è un linguaggio universale, è unione e condivisione, e non sarò mai abbastanza grata per aver avuto il privilegio di vivere questa magica esperienza oltreoceano".

Diego Pierluigi