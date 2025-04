L’area archeologica di Pievefavera riapre dopo la riqualificazione

Cultura, storia e bellezza: a Caldarola torna fruibile l’area archeologica di Pievefavera. Domani e domenica si svolgeranno due giornate dedicate alla riapertura e al riallestimento dell’Antiquarium. Dopo i lavori di ristrutturazione, il piccolo museo riapre infatti le sue porte ai visitatori, offrendo di nuovo la possibilità di ammirarne la collezione archeologica, frutto dei ritrovamenti casuali restituiti dal territorio, grazie anche al senso civico di tanti cittadini e dallo scavo sistematico che ha interessato la villa romana rinvenuta nell’area adiacente. Una parte della collezione, il lapidario, si può ammirare all’interno della torre poligonale della cinta muraria di Pievefavera, nella chiesa di Santa Maria Assunta, prima sede del Museo archeologico di Caldarola.

"Siamo riusciti a riattivare un sito culturale tra i più significativi del territorio, da tempo inattivo per lavori – interviene il sindaco Giuseppe Fabbroni -. Grazie ai contributi di Regione, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, unione montana Monti Azzurri e grazie all’opera della Soprintendenza, ci apprestiamo ad inaugurare l’Antiquarium". Il nuovo allestimento è stato curato dalla Soprintendenza per le provincie di Ascoli, Fermo e Macerata, in collaborazione con quella di Ancona e Pesaro Urbino.

Un progetto nato per esporre una selezione di reperti provenienti dagli scavi e dal territorio al fine di raccontare, attraverso gli oggetti di uso comune, le fasi significative della vita dell’antico sito che testimoniano la presenza umana databile dalla media età repubblicana fino all’età imperiale romana. Ricco il programma delle due giornate inaugurali. Domani alle 10 taglio del nastro con le autorità e visita alla collezione archeologica dell’Antiquarium e della villa romana. Domenica giornata aperta al pubblico su prenotazione; il ritrovo è alle 10 all’Antiquarium; prevista anche passeggiata verso Pievefavera con visita narrata del borgo, performance artistica con Elena Fioretti e Mauro Capenti, da un’idea di Barbara Olmai; autrice dell’adattamento Genny Ceresani. Alle 12.15, nella piazzetta del circolo Acli degustazione, a cura dell’Associazione Olio Coroncina. Per info su domenica, contattare la guida ambientale escursionistica di Guide della Marca Martina Zura Puntaroni (3397983942). Per altre info Comune e Pro Loco (0733.905529 – 3715938776).