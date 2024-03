L’area camper è pronta. Sedici posti e tanti servizi

Il Comune di Tolentino ha portato a termine i lavori di riqualificazione dell’area camper, formata da 16 piazzole, di cui 8 dotate di corrente elettrica. Si trova, come noto, in zona Sticchi. "L’intervento migliora l’accoglienza turistica di tutti i camperisti che scelgono Tolentino per trascorrere qualche giorno di vacanza – spiega l’amministrazione comunale – e che ora possono approfittare per la loro sosta di un’area camper attrezzata e funzionale a pochi minuti dal centro storico e dalle maggiori attrattive turistiche, artistiche e museali della città". Tutto il piazzale, completamente illuminato e pianeggiante, è stato asfaltato; sono state sistemate le colonnine per l’energia elettrica; è stato installato un "Green point" per il corretto conferimento dei rifiuti assieme a un centro di raccolta (con distributore di appositi sacchettini) per le deiezioni dei piccoli animali domestici, come i cani. Inoltre, è stato montato un parcometro e sono stati collocati tutti i cartelli con le informazioni turistiche, compresa una piantina della città di Tolentino. Tutta l’area, dotata di videosorveglianza, è stata ripulita e sono state sistemate le aiuole con la piantumazione di piccole piante e fiori. Ora la sosta è consentita solo sulle 16 piazzole. La tariffa di utilizzo sarà di 5 euro ogni 24 ore, da pagare presso il parcometro dove dovrà essere inserita la targa del veicolo. La sosta è permessa fino a un massimo di 72 ore. L’impianto per lo scarico delle acque "grigie" e "nere" e per il rifornimento dell’acqua potabile è situato immediatamente sotto l’area, sempre in zona Sticchi. Alla cerimonia di riapertura sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore al Turismo, Diegi Aloisi, e Gabriele Gattafoni, responsabile nazionale del progetto "Comune amico del turismo itinerante" dell’Uca.