"L’area camper funziona benissimo Silenzi, bisogna saper usare l’app"

Da ieri tutto funziona all’area sosta camper. Internet riattivato e nessun problema per l’accesso. Dopo i disagi denunciati da Giulio Silenzi (Pd), documentati in diretta Facebook anche mercoledì pomeriggio hanno reagito, usando lo stesso mezzo del video social, l’assessore al Turismo Manola Gironacci e il consigliere leghista Giorgio Pollastrelli.

"Questa area funziona benissimo. A Silenzi dico che bisogna saper scaricare e usare l’app. Se lo faccia spiegare se non sa farlo", commenta l’assessore dopo aver alzato la sbarra grazie all’uso dello smartphone e aver permesso l’accesso di un camper nell’artea. Poi accusa l’esponente dei Dem "di fare politica in modo saccente, irrispettoso e arrogante". Anche Pollastrelli, consigliere comunale della Lega e presente il giorno dell’inaugurazione del piazzale, attacca l’ex vice sindaco e pure lui lo fa confezionando un video Facebook, in cui compare un bambino che maneggia un cellulare. "Funziona tutto – sottolinea – e perfino un bimbo di nove anni riesce a tirare su la sbarra di ingresso all’area. Come ha fatto Silenzi a non riuscirci?". Poi definisce quello del Dem "un video fake. Voleva fare il furbetto".

La risposta dall’altra sponda non tarda ad arrivare, con l’intervento del segretario cittadino del Pd, Lidia Iezzi: "Dopo i problemi ammessi anche dalla Gironacci, finalmente funziona la procedura di accesso all’area camper. In vena di complottismo si è parlato di fake in merito alle notizie invece documentate in diretta dai video realizzati da Silenzi che dimostravano la difficoltà ad accreditarsi per entrare nella piazzola". "Davanti alle critiche – osserva – Pollastrelli e Gironacci si sono rifugiati nelle accuse scomposte, perdendo anche quel minimo di stile istituzionale, seppellito dall’arroganza che è il loro vero marchio di fabbrica. Ma va bene così. Si è corsi ai ripari e questo era l’obiettivo. Adesso provvedano anche a produrre gli atti, pubblici, mai forniti, in merito ai costi dell’area camper e della festa di inaugurazione".

