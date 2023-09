L’area camper verrà regolamentata "Non sarà un parcheggio per auto"

"L’amministrazione ha ritenuto importante agire per regolamentare l’area di sosta camper in zona Sticchi, adiacente alle piscine". A dare l’annuncio è l’assessore al turismo e al bilancio Diego Aloisi (Riformisti Tolentino), che spiega: "L’area è stata costituita da anni, ma mai dotata di un regolamento che ne tutelasse l’esclusivo utilizzo ai camperisti e ai turisti in generale. È dotata di illuminazione pubblica, colonnine per l’allaccio dell’elettricità e erogazione dell’acqua potabile e sarebbe un ottimo punto di appoggio per chi viene a visitare Tolentino e zone limitrofe". Per questo motivo ha proposto al Consiglio comunale delle linee guida da utilizzare per la corretta gestione dell’area (che ricalcano le normative vigenti nel settore), proposta approvata nella scorsa assise.

"Sarà possibile usufruire dell’area e dei servizi previo pagamento di una piccola tariffa giornaliera – continua – e sarà possibile sostare per un massimo di tre giorni consecutivi. Questo per evitare che l’area diventi un parcheggio stabile per le vetture e per incentivare il turismo itinerante. Il pagamento della tariffa avverrà tramite un parcometro e il tagliandino dovrà obbligatoriamente essere esposto". La segnaletica metterà in contatto il turista camperista col punto informativo della città. L’utilizzo dell’impianto per lo scarico delle acque "grigie" e "nere" sarà comunque garantito e gratuito per tutti i camperisti. "Stiamo lavorando per rendere tutto ciò operativo dal mese di ottobre – conclude l’assessore – e nel frattempo stiamo studiando spazi per riporre i camper di chi non dispone di un parcheggio privato e ha bisogno di allocare la vettura, quando non utilizzata, in un luogo sicuro e facilmente raggiungibile. Un piccolo passo verso la creazione di nuovi spazi, magari immersi nel verde e ancora più organizzati, volti a rendere l’incoming ancora più efficace. Inoltre, dalla strutturazione dei pacchetti turistici in sinergia con i Comuni vicini alle piste ciclabili, in collaborazione con il punto informativo gestito dai giovani di Zagreus, stiamo portando avanti più progetti".

Lucia Gentili