L’area ex Anconetani parcheggio di una gru

Una gru a servizio dei cantieri navali acquistata dal Comune di Civitanova e parcheggiata, permanentemente, all’interno dell’area sosta ex Anconetani, realizzata un anno fa con una spesa di 100.000 euro per rispondere alla carenza di stalli sosta in centro.

Ora diventerà anche il ‘garage’ di una gru mobile, usata per sollevare e movimentare barche, del peso di decine di tonnellate, e sarà parcheggiata accanto alle auto. Una scelta singolare, per la parziale retromarcia sull’utilizzo di quell’area e con la ulteriore particolarità che a comprare la gru si provvederà con i soldi pubblici, perché il Comune attingerà ai soldi regionali, destinati al porto, per un investimento fatto a servizio di attività private. Quanto costerà l’operazione nella delibera votata dalla giunta il 10 ottobre non è scritto.

Nel documento si spiega che "l’amministrazione sta valutando la necessità e l’opportunità di procedere all’acquisto di un’attrezzatura costituita da una gru semovente, tipo Travel Lift, e carrello mobile per incrementare il livello di servizio e le possibilità di scelta degli utenti nell’area portuale".

La gru sarà poi messa nella disponibilità di un operatore economico che verrà individuato con una procedura pubblica e destinata ad esclusivo uso delle attività di rimessaggio e alaggio delle imbarcazioni.

Per la gestione della gru sono arrivate due manifestazioni di interesse in seguito ad un avviso pubblico emesso dall’amministrazione comunale tra giugno e luglio. E siccome l’acquisto della gru deve essere obbligatoriamente preceduto dall’individuazione di un’area demaniale, presente all’interno dell’area portuale, necessaria allo stazionamento dell’attrezzatura, a seguito di un sopralluogo tecnico è stato scelto il parcheggio ex Anconetani e la porzione di area sottratta alla sosta delle auto sarà di 320 metri quadrati.