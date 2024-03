"L’area ex cantiere Santini non diventerà edificabile"

Area ex cantiere Santini trasformata da verde ad edificabile, Fratelli d’Italia dice no. "Per noi non ci sarà alcun variazione di destinazione d’uso. Il partito, compreso tutti i consiglieri comunali, Roberto Pantella, Roberto Tiberi, Paolo Nori, Andrea Ruffini, Gianluca Crocetti, è netto e fermo nel dire no a qualsiasi interesse di privati per l’area dell’ex cantiere Santini".

Una dichiarazione firmata dal segretario cittadino Igori Pettinelli e condivisa dall’intero gruppo consiliare alla luce della possibilità che il progetto di realizzare un palazzo con cubatura residenziale e commerciale su quello spazio del lungomare sud, tra via Mazzini e via Del Grappa, torni in aula dopo essere stato bocciato nella precedente consiliatura.

"Il Piano regolatore – sottolineano gli esponenti di FdI – identifica quella come zona attrezzata da destinare a parco giochi, sport, spazi pedonali, aree parcheggio, e tale resterà. E questa è la posizione ufficiale. Nessun interesse privato in una zona che deve essere certamente riqualificata, ma in favore di tutti i civitanovesi, attraverso la realizzazione di ciò che prevede il Prg vigente".

"Saremo – dichiarano – assolutamente fermi su questa posizione. Civitanova, una delle città marchigiane in costante crescita necessità di parcheggi pubblici, di zone per i giovani".

"Se dovesse – aggiunge Pettinelli – approdare in consiglio comunale una delibera che prevede una variazione di destinazione d’uso, il nostro gruppo consiliare la boccerà senz’appello".