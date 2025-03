L’area verde sarà riqualificata. Via ai lavori per 15.500 euro

Sarà riqualificata l’area del verde attrezzato Quattro Marine, punto di aggregazione e socialità importante per il quartiere di Fontespina e molto frequentata dagli abitanti della zona, in particolare dalle famiglie con bambini. Lo ha deciso la giunta civitanovese. L’area oggetto di intervento è delimitata a est da via Marinai d’Italia, a nord da via Quattro Marine e a sud e a ovest da abitazioni private.

Il progetto ha un costo complessivo di 15.500 euro, di cui 10mila arrivano come contributo dalla Regione, per la realizzazione di un pozzo per uso irriguo, sistemazione verde e piantumazione, rimozione della recinzione esistente con successivo riposizionamento e le opere necessarie per rendere più fruibile lo spazio pubblico.

Il progetto redatto dall’ingegnere Angelo Cipro, dipendente Settore servizio verde pubblico del Comune, prevede la realizzazione di nuovo pozzo, kit pompa in mattoni, coperchio in coppi e porta in ferro con lucchetto. Si procederà inoltre alla verifica e al collegamento per la predisposizione di impianto esistente comprensivo di materiale, alla fornitura e posa in opera di un contatore per l’acqua e alla rimozione di siepi secche e ammalorate. Infine, saranno messe a dimora circa 50 siepi.