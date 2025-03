Largo agli studenti stranieri. Intesa tra ateneo e Questura

Un passo avanti nell’accoglienza e nel supporto agli studenti internazionali, con l’obiettivo di rendere più semplici le procedure di rilascio del permesso di soggiorno. Studenti che sono sempre di più, confermando un trend in crescita, e che si trovano bene a Macerata, mostrando particolare soddisfazione per la qualità della vita. L’Università di Macerata ha ufficializzato un accordo di collaborazione con la questura di Macerata per facilitare le procedure di rilascio del permesso di soggiorno agli studenti provenienti dall’estero. L’accordo è stato siglato dal questore di Macerata, Gianpaolo Patruno, e dal rettore dell’Università, John McCourt, ed avrà una durata quinquennale. Erano presenti anche il commissario Massimo Santecchia, dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Benedetta Barbisan, docente Unimc delegata per le Relazioni internazionali, la mobilità internazionale e l’internazionalizzazione della didattica, e Antonella Tiberi, dirigente dell’Ufficio Mobilità Internazionale.

Ogni lunedì, dalle 11 alle 13, la questura riceverà gli studenti internazionali per aiutarli nell’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per il loro soggiorno in Italia. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro delle strategie di internazionalizzazione promosse dall’ateneo, con l’obiettivo di rendere più agevole e accessibile il percorso accademico per chi sceglie Macerata come sede di studio. Si tratta di un’azione concreta per migliorare i servizi agli studenti stranieri, che spesso si trovano a dover affrontare lunghe attese e procedure complesse per ottenere i documenti necessari alla loro permanenza in Italia. "Questo accordo va nella direzione di facilitare gli studenti internazionali iscritti – ha detto il rettore McCourt –. E noi puntiamo molto sull’internazionalizzazione dell’università. Attualmente abbiamo studenti che vengono da sessanta Paesi, come Brasile, Argentina, India, e vorremmo aumentare il numero complessivo, anche incrementando i corsi in lingua inglese. Per questo riteniamo utile aprire uno sportello per gli studenti stranieri. È previsto per la prossima settimana un incontro con gli studenti stranieri per spiegare questo nuovo strumento a loro disposizione. Vogliamo che si sparga la voce che iscriversi è un percorso facile". "Stiamo cercando di fare un lavoro in rete – ha detto il questore –, dedicando una fascia oraria per queste pratiche e mettendo a disposizione il nostro personale per informazioni dirette". Quest’anno accademico sono duecento circa gli studenti stranieri, che ritengono Macerata una città accogliente e sicura. "Per molti di loro – ha detto Barbisan – l’interazione tra campus accademico e campus cittadino è una novità".