"L’arrivo della Link? . Un fulmine a ciel sereno. Troppi tagli agli atenei"

Non è la prima campagna elettorale per Roberto Mancini, professore ordinario di Filosofia Teoretica all’ateneo di Macerata, candidato per la lista Pace Salute Lavoro che sostiene Matteo Ricci.

Mancini, perché si è messo in gioco in queste elezioni?

"È necessario per dare un contributo e per far crescere il movimento".

Lei cinque anni fa si è presentato come candidato alla presidenza, stavolta appoggia Ricci. Ha capito che da soli non si va tanto lontano?

"Non è un criterio assoluto, ogni volta occorre distinguere la situazione. Con Ricci, a differenza di quanto successo cinque anni fa, abbiamo trovato spazio, discusso il programma, ci siamo confrontati e quando ci sono simili premesse è possibile andare avanti insieme".

Cosa l’affascina della campagna elettorale considerando che si è candidato anche alle Europee?

"Di per sè la campagna elettorale non mi affascina più di tanto, è il momento più arido del confronto politico dove contano la propaganda, i soldi investiti, però nel contempo è un passaggio importantissimo perché si decide la rappresentanza. Per noi è anche il momento della relazione, della conoscenza, dell’approfondimento dei problemi e su questo la gente si aggrega".

Dagli incontri quali sono i problemi maggiori individuati dai cittadini?

"È drammatico non dare una risposta alla situazione giovanile con i ragazzi che pensano di andare via dopo essere stati formati qui. Poi c’è il problema lavoro, dettato dalla crisi economica che impedisce di avere un’occupazione stabile. Infine si avverte la distanza delle istituzioni, dei palazzi comunali e della Regione, che appaiono lontani dalla vita della gente".

Teme il rischio che la lista non abbia un numero sufficiente di voti da mettere sul piatto della bilancia per fare sentire la propria voce nella coalizione?

"È una possibilità, ma noi riteniamo che abbiano un peso non solo i voti, ma le relazioni con movimenti, gruppi, comitati e il nostro movimento dà voce alle reti culturali e sociali a cui possiamo dare una rappresentatività e quindi dietro abbiamo molte realtà che, magari, non sempre tutta la stampa fa conoscere".

Come giudica da docente in un’università pubblica l’arrivo nelle Marche dell’ateneo privato Link?

"Molto male. Non rientra in nessuna programmazione mentre i quattro atenei lavorano in modo coordinato. L’apertura di queste sedi appare come un fulmine a ciel sereno. E poi in questi atenei telematici non c’è spazio per la ricerca, per il contatto".

Non è che le università pubbliche abbiano aperto la strada tempo fa quando hanno promosso le lauree a distanza?

"Non direi, il grosso limite del pubblico è rappresentato dai tagli ai finanziamenti e non per niente lo Stato italiano è quello che investe meno di tutti e a fronte di questi continue sforbiciate si è costretti a vivere sulla difensiva. La vera responsabilità è dei vari governi, di qualsiasi colore, che non credono nella scuola, nell’università ed ecco spiegate le difficoltà degli atenei pubblici".

