L’arrivo di 13 studenti polacchi. Lezioni di italiano e di ambiente

Studenti polacchi in Erasmus a Civitanova. Tredici alunni, tutti tra i diciassette e diciotto anni e iscritti alla scuola Fundacja Proem Edu di Tomaszów Mazowiecki (città situata al centro della Polonia, ndr), da lunedì sono ospiti nelle scuole primarie e secondarie dell’Istituto comprensivo di via Ugo Bassi, dove rimarranno fino a venerdì. Apprenderanno la didattica italiana, con un particolare interesse rivolto all’approccio attraverso cui gli insegnanti veicolano ai loro alunni le tematiche ambientali. Nei vari pomeriggi, invece, faranno visita a siti storici del territorio, su tutti lo Sferisterio di Macerata, Civitanova Alta e Loreto. Il progetto è nato grazie ad un seminario on line che l’Istituto civitanovese ha condotto insieme con una scuola irlandese, la quale ha fatto da tramite tra Civitanova e la Polonia. A coordinare l’iniziativa, è stata la professoressa Rosita Giannetti, insieme con la commissione formata da Manuela Cerolini, Flavia Trabalzini ed Emanuela Petrolati. Lunedì pomeriggio, gli alunni, accompagni dal direttore del loro istituto John Crozier, dalla professoressa Katarzyna Trzezewska e da altre insegnanti, sono stati ricevuti nella sala consiliare di Palazzo Sforza dall’assessore ai servizi educativi Barbara Capponi, che poi li ha guidati ad una visita del municipio.

In Comune, anche il dirigente dell’Istituto di via Ugo Bassi, Maurizio Armandini, oltre a George Dernowski, che vive in zona ed è il figlio di un soldato polacco che combattè in Italia durante la seconda guerra mondiale. Gli studenti polacchi si sono detti molto soddisfatti dell’accoglienza ricevuta.

f. r.