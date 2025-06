L’arte colora le cabine. È il progetto di Enel con l’Accademia

Con il murales "Vento di speranza" realizzato sulle pareti della cabina elettrica di E-Distribuzione a Belforte, in via Fernanducci, oggi sarà inaugurato il progetto "Scatole di luce", il percorso artistico che vede nove cabine del Gruppo Enel destinati diventare anche opere d’arte, grazie alla collaborazione tra l’azienda elettrica e l’Accademia delle belle arti di Macerata. Oltre a Belforte, le altre cabine dipinte dagli studenti dell’Accademia si trovano a Caldarola, Serrapetrona, Camporotondo e Cessapalombo.

Saranno presenti al taglio del nastro il sindaco Alessio Vita, una rappresentanza degli altri Comuni coinvolti, la professoressa Teresa Marasca insieme con gli studenti dell’Accademia, il presidente dell’Occhio nascosto dei Sibillini Giuseppe Del Balzo Ruiti, il presidente di Photonica3 Marco Gratani per l’Appennino Foto Festival, che prende il via con questa iniziativa, e per E-Distribuzione Valeria Amelii, responsabile unità ambiente Abruzzo Marche e Molise con i colleghi dell’unità territoriale di Macerata.

Le opere di street art sono ispirate ai temi della natura, della fauna e della flora, dell’energia rinnovabile e della luce. "Vento di speranza" ad esempio è realizzata dallo studente Goliardo Sterlacchini.

Il progetto "Scatole di luce" si aggiunge ad altre iniziative analoghe. "Grazie alla collaborazione di artisti locali, amministrazioni comunali, associazioni culturali, scuole, accademie d’arte – spiega E-Distribuzione – abbiamo abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a un museo a cielo aperto".