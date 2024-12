L’arte dei presepi con Pistolesi: "Ho collezionato 4.000 statuine con pezzi dei più grandi autori"

Anche questo Natale le porte del museo di palazzo Bonafede si sono aperte sul magico mondo della "Mostra dei presepi artistici", curata dal maestro presepista Andrea Pistolesi (foto). Sono le sue mani a creare delle autentiche opere d’arte che catturano gli occhi di chi le ammira.

Pistolesi, quando nasce la passione per questo mondo?

"A 8 anni, quando per la prima volta ammirai il presepe della basilica di San Nicola a Tolentino. Da quel momento iniziai a fare qualche piccolo presepe in casa, poi, quando ricevevo dai miei genitori le mille lire per la merenda, li mettevo da parte per comprare delle statuine in edicola. Oggi conto quasi 4.000 statue nella mia collezione, con pezzi di grandi d’autori, datati dal 1820 ai giorni nostri". Quanto lavoro c’è dietro ogni sua creazione?

"Almeno 10 mesi di lavoro. Con le esposizioni andiamo avanti fino al 2 febbraio e a fine marzo iniziamo già a pensare alle prossime. Oltre a Monte San Giusto, quest’anno mi sono occupato insieme all’amico Leandro Messi del presepe monumentale in piazza Giacomo Leopardi a Recanati, più una mostra alla chiesa di San Pietro".

C’è un pezzo al quale è più legato?

"Sono molto legato al primo presepe che abbiamo allestito a palazzo Bonafede, quando nel 2013 la mostra diventò permanente grazie all’allora sindaco Mario Lattanzi. Quest’anno avevamo valutato di smontarlo ma il valore affettivo era tanto, così lo abbiamo restaurato aggiungendo altri particolari".

Progetti in cantiere?

"L’intenzione è ospitare il convegno nazionale dell’Associazione italiana amici del presepio come Regione Marche, a Monte San Giusto, un evento annuale di quattro giorni con presepisti da tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con il sindaco Andrea Gentili e stiamo lavorando per il 2027".

Diego Pierluigi