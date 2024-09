"L’arte della biodiversità". Si apre il Grappolo d’Oro

Con una conferenza dal titolo "L’arte della biodiversità" si è aperta, venerdì sera, la 62esima edizione della festa del Grappolo D’Oro a Potenza Picena. Il vernissage è stato ospitato nell’auditorium Scarfiotti e ha visto la collaborazione con il Grand Tour delle Marche di Tipicità. L’ospite d’onore è stato il conduttore televisivo Beppe Convertini, che ha guidato il pubblico presente in un affascinante viaggio tra tradizione e sostenibilità. Nel corso della conferenza sono poi intervenuti la neo presidentessa della Pro loco Francesca Paoloni e il vicesindaco Giuseppe Castagna, i quali hanno evidenziato l’importanza di questa manifestazione per la comunità locale. Non sono mancati i saluti in video del governatore Francesco Acquaroli. La serata è stata arricchita pure dalla musica folk de "I Matti de Montecò", che hanno portato energia e allegria con la loro tradizione musicale. E quale è stata la conclusione perfetta dell’inaugurazione? Ovviamente un aperitivo con le tipicità del territorio.