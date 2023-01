L’arte di Calisti in mostra a Bergamo

Ci saranno anche i quadri dell’artista maceratese Stefano Calisti alla mostra mercato di arte moderna e contemporanea che si tiene da oggi a domenica alla fiera di Bergamo. Per questa occasione sarà proposta pure un’opera dalle grandi dimensioni raffigurante Macerata e l’inconfondibile campagna che la circonda. Il dipinto rappresenta un omaggio di Calisti alla sua città. I quadri di Calisti colpiscono l’occhio catturato dalla cromia straordinariamente vivace che ne fanno il marchio di un artista le cui opere figurano in collezioni private di tutto il mondo. In questa manifestazione bergamasca Calisti sarà rappresentato dalla galleria Real Arte di Sant’Elpidio a Mare di Roberto Botticelli, una galleria che da tempo sostiene l’artista maceratese proponendo le sue opere in rassegne internazionali e nelle dirette televisive.