L’arte di Croce in mostra al bar

È stata appena aperta, all’interno dello storico bar Giorgetti di Porto Potenza, la mostra d’arte del pittore e poeta Claudio Croce (nella foto), che sarà visitabile per i prossimi quindici giorni. Si tratta di un’esposizione che comprende i tanti e vari lavori realizzati in questi anni dell’artista portopotentino, conosciuto in città anche per la sua attività da poeta amatoriale, tra cui diversi quadri da lui dipinti. Inoltre, si potranno ammirare delle bottiglie davvero particolari. Nello specifico saranno ben 24 e di varie forme, tutte ovviamente dipinte a mano e con una pila interna. "In questo modo, di notte, danno uno strabiliante risultato luminescente, soprattutto al dipinto – spiega il poeta e pittore Croce –. E mi piace definirle ‘bottiglie magiche’. Ringrazio tutti coloro che verranno alla mostra e, anzi, garantisco che nessuno rimarrà deluso. Anche Porto Potenza così avrà le sue magie".