L’arte di Iodice per l’azienda Simeg. Nuova vita agli scarti del marmo

Simeg, azienda di San Severino con novant’anni di storia e competenza nella lavorazione del marmo e della pietra, collabora con l’artista italiano Angelo Iodice, di origini pugliesi basato nelle Marche, nella creazione dell’opera "L’altare dell’ammonite". La collaborazione rientra nell’ambito di "L’eccesso", il progetto Simeg che celebra la rinascita della pietra naturale attraverso il design circolare e sostenibile. Ispirata dalla volontà di valorizzare le lastre di marmo in eccesso, Simeg trasforma i materiali residui in oggetti di design, esaltando l’unicità di ogni frammento di scarto.

L’altare dell’ammonite, la cui creazione è iniziata nel 2023, si compone di una sequenza di marmi scolpiti lunga oltre 9 metri, un susseguirsi armonioso di numeri, texture e sfumature che ha un inizio ma non una fine. L’opera è stata presentata in anteprima il 24 luglio all’evento Divenire Perpetuo a Sternatia, Lecce, in una dimora storica e artistica di grande pregio, in cui l’opera resterà per tutte l’estate. L’evento, curato da Andrea Nante, storico dell’arte e direttore del Museo diocesano di Padova, e realizzato in collaborazione con Progetto Nomade Gallery, è stato l’occasione di introdurre il lavoro di Iodice e i valori di Simeg a un selezionato pubblico di collezionisti e appassionati d’arte, creativi, designer e galleristi.

Sotto la guida del presidente Oliviero Rotini e di suo figlio Carlo, Simeg "industria e atelier della pietra" è un’azienda leader nel settore della lavorazione di marmi e pietre naturali. "L’incontro con Iodice è stato sorprendente – dichiara Carlo Rotini – Esplorare insieme le rimanenze di marmo è stato come riscoprire le caratteristiche più profonde di ciascuna".