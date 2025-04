L’arte di Pina Fiori conquista New York. Le opere della maceratese esposte nella Grande Mela

L’arte di Pina Fiori conquista New York. L’artista maceratese è stata invitata ad esporre le sue opere nella Grande Mela, all’"Artexpo New York Art Fair", grazie alla collaborazione con il gruppo ArtBoxy Svizzero. Un riconoscimento importante per la Fiori, che porta nella città più popolosa degli Stati Uniti i suoi colori vivaci e allegri, espressione di un messaggio universale di pace, amore e libertà.

"Le sue opere sono un inno alla gioia e alla speranza; la sua arte nasce dal cuore e, attraverso la forza dei colori e la sinuosità delle forme, vuole trasmettere un messaggio di fratellanza e armonia – spiegano i promotori –. L’invito ad esporre a New York rappresenta un’importante tappa nel percorso artistico di Pina Fiori, che con la sua arte continua a diffondere un messaggio di positività e speranza".