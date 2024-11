"L’arte di sbagliare" con Galiano

L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Castelraimondo, in collaborazione con l’associazione Help sos salute e famiglia odv, organizza per oggi alle 21 al Lanciano Forum un incontro con il professore Enrico Galiano sul tema dell’adolescenza. L’evento prende spunto dal libro di Galiano "L’arte di sbagliare alla grande" e sarà presentato dalla Roberta Cesaroni, coach adolescenziale. L’ingresso è gratuito su prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enrico-galiano-parliamo-di-adolescenza-larte-di-sbagliare-alla-grande-1058901154859?aff=oddtdtcreator. Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, tra le altre cose, ha creato la webserie "Cose da prof", che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie.