L’arte di Torbidoni in mostra a Bruxelles al Palazzo dei Congressi

Non vuole fermarsi la vena artistica del commerciante di Porto Recanati Gianfranco Torbidoni, titolare della bottega di prodotti tipici Ciauscolo.it in corso Matteotti, ma soprattutto pittore per passione, che negli ultimi tempi ha già esposto le proprie opere nei maggiori musei d’Europa. Infatti, dopo che nei mesi scorsi i suoi quadri erano stati ospitati al Louvre di Parigi, all’European Museum of Modern Art di Barcellona, e poi all’Espacio Gallery di Londra, a inizio mese è volato in Belgio. Torbidoni, per tutti "Il Cingoletto", e anche buon amico del famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi, ha lì esposto il quadro (dal titolo "Rifatta no, ma come natura crea") nel Palazzo dei Congressi, a Bruxelles. Ed è stato quindi premiato con una coppa, perché lui è uno dei cento artisti italiani selezionati dalla prestigiosa rivista del settore "Art Now". Ma ora non finisce qua, perché lo aspetterà una tournée negli Stati Uniti. "Tre dei miei quadri saranno proiettati a Washington all’Holiday Inn Capitol Hotel (a ottobre), a Miami per lo Spectrum Miami (a novembre) e a Los Angeles per la fiera "LA Art Show" (a febbraio 2024). Inoltre, a marzo 2024 una mia opera sarà fisicamente presente a New York, dove anche io mi recherò per la mostra Artexpo. Tale quadro verrà pure proiettato in un maxi schermo, a Broadway". Oltre a ciò, Torbidoni non perde di vista il suo "vero" lavoro da commerciante: "A febbraio sarò alla Bit di Milano, per rappresentare Porto Recanati e i prodotti enogastronomici delle Marche".