L’arte di Vignati è un gioco di luci: "Adesso valorizziamo le bellezze"

È stato l’unico italiano nella sua categoria ad essere premiato al Premis Teatre Musical Cat di Barcellona. È il light designer Francesco Vignati (nella foto), un talento settempedano, che di recente ha firmato la nuova illuminazione del bellissimo chiostro monumentale del Castello al Monte di San Severino, e che si è visto assegnare l’importante riconoscimento per il miglior disegno luci da lui realizzato per il musical Pretty Woman El Musical nella stagione 2022-2023.

Vignati, come ha preso la notizia della nomination e poi del conferimento del premio?

"La produzione spagnola del musical mi aveva comunicato, via mail, che ero in nomination per il miglior disegno luci. Poi il 6 novembre si è svolta la serata di gala. In nomination c’erano anche altri light designer e non mi aspettavo la vittoria. Credevo avrebbero assegnato il premio a uno spagnolo e invece non è andata così. Sono rimasto molto colpito e grato".

Il suo mestiere è anche un’arte, come ti sei avvicinato a questo mondo?

"Inizialmente, negli studi superiori ho seguito le orme di mio padre. Ho frequentato il corso di elettrotecnica all’Itts Divini di San Severino. Poi mi sono avvicinato al mondo degli eventi, concerti e spettacoli musicali, perché avevo una grande passione per la musica. E infine sono arrivato ai musical e agli spettacoli teatrali".

Quali sono i lavori più importanti che fin ora ha firmato?

"Pretty Woman è stato un successo sia italiano che internazionale. Nel mio caso, ho lavorato per la versione italiana e spagnola. Poi quest’anno ho firmato le luci per Chicago che è in tour in tutta Italia e Sister Act".

Ha curato anche il progetto di illuminazione del chiostro di Castello al Monte che non tutti hanno apprezzato.

"Esatto. Il progetto è stato realizzato grazie a un bando della Regione nell’intervento di illuminazione artistica e di light design, in collaborazione con lo scenografo Lele Moreschi. Risale al periodo del Covid. L’uovo al centro del chiostro è un’installazione artistica che richiama il senso della rinascita, della vita dopo il brutto periodo dal quale l’Italia stava uscendo. Per il resto, ci siamo limitati ad enfatizzare la bellezza del chiostro". Grazie al lavoro ha girato l’Italia e non solo, ma le sue radici rimangono a San Severino.

"Sì. Ho vissuto a Milano per dieci anni e mi è servito tantissimo. Ora sono tornato nelle Marche ma prevalentemente lavoro sulle grandi città. Credo che la nostra regione abbia tante possibilità e potenzialità da poter sfruttarenon solo dal punto di vista degli spettacoli ma anche per quanto riguarda gli allestimenti e l’illuminotecnica. Ha tante bellezze architettoniche e naturali da poter enfatizzare e valorizzare. Grazie al turismo in crescita c’è ampio margine per creare nuove possibilità. Serve solo voglia di fare".

Gaia Gennaretti