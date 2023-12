L’arte recuperata in mostra

Un nuovo allestimento per la sala del Pinturicchio al Museo dell’arte recuperata di San Severino. A partire da domani, la cappella del palazzo vescovile ospiterà alcune opere di proprietà ecclesiastica fino a oggi custodite all’interno delle sale della Pinacoteca civica di San Severino dove sono in corso lavori. Per rendere fruibili le principali opere, l’arcidiocesi ha deciso di dedicare uno spazio all’interno del MARec ad alcuni di questi pezzi. Un trasferimento provvisorio, che sarà inaugurato con un convegno organizzato dall’Ufficio beni culturali dell’arcidiocesi, a cui parteciperanno l’arcivescovo Francesco Massara, la direttrice del MARec Barbara Mastrocola, il sindaco Rosa Piermattei e lo storico dell’arte Giuseppe Capriotti. Le opere scelte sono lo stendardo bifacciale di Bernardino di Mariotto, la croce dipinta del Maestro di Gaglianvecchio e il Cristo deposto. Particolare rilevanza per la Natività di Lorenzo d’Alessandro.