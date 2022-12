L’arte secondo Cacchiarelli

Un incontro sull’arte con Massimiliano Cacchiarelli Principi. L’appuntamento è per oggi, alle 17.30, nei locali della Filarmonica di Macerata. L’incontro sarà introdotto dalla professoressa e scrittrice Simonetta Torresi e durante il pomeriggio Cacchiarelli Principi presenterà il libro "Aethere - rete della vita". Un testo che rappresenta un cammino di conoscenza e che vuole parlare di arte in modo diverso. "Si tratta di una sintesi fra millenni di saggezza, che condensa gli insegnamenti della storia del pensiero umano - spiega l’autore -. Un testo che invita a spegnere il rumore di fondo della mente, ad abbracciare ciò che è oltre il nostro ego, per essere consapevoli e vivere in modo più sereno. Passo dopo passo, realizzeremo che la vita non è un problema da risolvere, ma un dono di cui gioire, e capiremo come non essere schiavi dell’altrui approvazione e delle emozioni parassite che ci fanno soffrire. L’arte, attraverso i simboli che la permeano, ci schiude le porte di un mondo che è oltre il nostro sentire ordinario e ci permette di sintonizzarci con una realtà trascendentale che è anche consapevolezza". La vita è un breve sogno, ci ricorda l’autore, un sogno in cui scoprire chi siamo davvero. Cacchiarelli Principi ha iniziato a dipingere e disegnare dalla più tenera età. Contemporaneamente si è dedicato allo studio e alla pratica delle scienze della natura e di esoterismo. DNel corso di questi anni, ha partecipato a numerose mostre, personali e collettive. L’incontro di questo pomeriggio è a ingresso libero.